Herdenking 450 jaar Maasvallei 03 april 2018

In 1568 speelde het RivierPark Maasvallei een belangrijke rol aan de vooravond van de 80-jarige oorlog. Met hulp van Karel van Bronckhorst-Batenburg stak Willem van Oranje in oktober 1568 de Maas over met 30.000 man om de strijd aan te gaan met de hertog van Alva, die in Maastricht was gelegerd. Daarbij de gebroeders Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg. Ze werden op 1 juni 1568 in Brussel onthoofd vanwege hun rol bij de opstand. Nu is het precies 450 jaar geleden dat deze gebeurtenissen plaatsvonden. Dit wordt herdacht met een speciale tentoonstelling in de Hoppenkam te Stein, een thematische fiets- en autotocht in de Maasvallei, een openluchtspel bij kasteel Obbicht, living history op de kasteelruïne van Stein of lezingen op verschillende locaties. Ook komt er een herdenkingsbier. Alle informatie kan worden bekeken op de website www.maasvallei1568.nl (WJL)