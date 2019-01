Hardrijders geflitst Jempi Welkenhuyzen

12 januari 2019

De Kompveldstraat en de Bilzerbaan in Veldwezelt, de Industrieweg, de Bessemerstraat en de Europalaan in Lanaken zijn de straten waar afgelopen maand het meest de snelheidsgrens is overschreden. Het minst snel reed men op de Pastoorlindestraat Lanaken en in de Chr.Plantijnstraat te Smeermaas.

De cijfers gaan over de periode van 11 december vorig jaar tot 5 januari 2019. Ze werden bekend gemaakt door burgemeester Marino Keulen.

In de Kompveldstraat reed 76 procent te hard, de Bilzerbaan 80 procent, de Europalaan 83 procent en op de Industrieweg zelfs 89 procent.

Omwille van de wegenwerken in Smeermaas-centrum was een snelheidscontrole gevraagd in de wijk Haegendoorn. In deze bebouwde kom werd de snelheid terug gebracht tot 30 km per uur. Hier noteerde men wel 111 voertuigen, die de Ch.Plantijnstraat als sluipweg gebruikten. Maar er reeds slechts 8 procent te vlug. En niemand zat boven de 40 km.