Handtas uit wagen gestolen 12 juni 2018

Dieven hebben zondag de ruit van een wagen ingeslagen in de Daalbroekstraat. De dader ging aan de haal met handtassen en gsm's. Ook in een vakantiehuis in de Heidestraat sloegen dieven toe. Een tv en cd-speler werden ontvreemd.