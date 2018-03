Handelscentrum Smeermaas blijft bereikbaar 14 maart 2018

Het handelscentrum van Smeermaas blijft bereikbaar tijdens de wegenwerken die tot maart 2019 gepland staan. Unizo en de lokale ondernemers zijn tevreden dat er rekening werd gehouden met hun verzuchtingen. De eerste drie maanden zijn hun zaken zeker bereikbaar. Claudine Fissette van Kineplus: "Het klantenbestand van alle ondernemers in het grensdorp bestaat voor 85 procent uit Nederlanders. Die kunnen nog terecht in Smeermaas via de Bosscherweg, de kleine grenspost en een geringe omleiding. De parkeerplaatsen aan de Maaseikersteenweg blijven behouden. En er komt een beperking op tonnage bij de vrachtwagens. Verder is er een bereikbaarheidsadviseur als aanspreekpunt. De ondernemers komen ook in aanmerking voor een hinderpremie." (WJL)