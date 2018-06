Gust viert gouden priesterjubileum 15 juni 2018

Op 1 juli viert E.H. Gust Vanherck zijn gouden priesterubileum. Hij werd op 29 juni 1968 door handoplegging en zalving tot priester gewijd in Bree. Gust Vanherck is momenteel parochieherder in Smeermaas, Neerharen en Rekem. Ook is hij stichtend lid van het Seniorenorkest en proost van diverse jeugdverenigingen. Vanherck is afkomstig van Heusden-Berkenbos. De viering, begeleid door het seniorenorkest en lokale koren, vindt plaats op het plein aan het ontmoetingscentrum bij de St.Lambertuskerk in Neerharen.





(WJL)