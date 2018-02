Groenstraat te druk en onveilig door hardrijders 08 februari 2018

Er passeert niet alleen veel meer verkeer in de Groenstraat, er wordt ook te hard gereden. Dat blijkt uit metingen die de gemeente afgelopen jaar heeft gedaan. De toegestane snelheid is 50 kilometer per uur, maar gemiddeld klokt men af op 63 kilometer per uur.





De Groenstraat werd in 2006 opgeleverd na een reconstructie die 1,8 miljoen euro kostte. Maar er valt geen snelheidsremmend effect waar te nemen. Daarnaast vormt de straat een sluipweg om de verkeerlichten te vermijden. " De situatie wordt in de straat als hoogst onbevredigend ervaren," aldus bewoner Frits van der Wens. "Voorlopig neemt men geen maatregelen omdat er op de Populierenlaan werkzaamheden plaatsvinden, gevolgd door nieuwe metingen. We hebben het gevoel dat de situatie vooruit wordt geschoven. Is het politieke onmacht of bestuurlijke berusting, of moet er eerst een ernstig incident gebeuren? (WJL)