Groene long in verstedelijkt centrum 25 augustus 2018

02u44 0 Lanaken Het voet- en fietspad bij de Langkeukelbeek werd geopend. Dat loopt van het Molenweideplein tot de Kounterstraat in Gellik. Het vormt een heuse groene long in het centrum.

Het pad in maasgrind is voorzien van picknick- en andere houten banken naast twee bruggen. In de bedding van de beek is een theatrum uit Kunradersteen ingericht. De omliggende gronden zijn ingezaaid en er komen heesters en bomen. De kostprijs bedraagt 755.330 euro.





Tweede fase

Om in de Langkeukelbeek meer watertoevoer te voorzien, worden werken uitgevoerd via Infrax en Aquafin. Zo zal het hemelwater van het Kempisch Plateau worden afgevoerd naar de beek. Intussen zijn de werken van de tweede fase richting Montaignehof in volle uitvoering. Ze worden in dezelfde stijl aangepakt.





Om de locatie goed te bepalen kan men tot 10 september een naam kiezen voor dit gebied.





De Uilespiegel bijvoorbeeld, verwijst naar een boerderij in het gebied. Of men kan opteren voor de naam 'Vonderpark', een brug in een schansgebied.





(WJL)