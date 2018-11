Grenswachtcomité ontbonden Jempi Welkenhuyzen

09u33 0 Lanaken Na 15 jaar werking neemt het Grenswachtcomité per direct ontslag. Hendrik Stevens en zijn medewerkers ontbinden het comité dat jaarlijks hulde brengt aan de gesneuvelde Grenswachters wegens gebrek aan opvolging. De basisschool, die steeds nauw werd betrokken in de viering, betreurt de beslissing, maar is ook dankbaar dat ze mocht meewerken aan het project.

Organisator Hendrik Stevens: “ Gezondheidsredenen en gebrek aan opvolging liggen aan de basis van dit besluit. Zo’n hulde vraagt veel voorbereiding en afwerking. We stellen onze materialen en adresbestanden ter beschikking indien iemand zich geroepen voelt het initiatief verder te zetten.”

Directeur Paola Vecchio (Aan de Basis): “ We moeten op zoek naar een alternatief. Het leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven’ benadrukt kinderen in hun omgeving. De Grenswachthulde vormde een mooie link tussen de geschiedenis van Smeermaas en de school.”