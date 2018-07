Grensoverschrijdend fietspad naar Maastricht 03 juli 2018

Er komt een grensoverschrijdend fietspad tussen Lanaken en Maastricht. Dat loopt ter hoogte van het industriegebied Lanakerveld en Maastricht.





Een eerste deel is klaar. Wat nu volgt, is de verbinding tussen het huidige fietspad en de aansluiting tot in Veldwezelt. De gemeenten Lanaken en Maastricht zijn samen met de provincies Belgisch en Nederlands Limburg partner in het project. Het nieuwe fietspad wordt 3 meter breed. Er zijn in een groene buffer van 3 kilometer tussen Smeermaas - Veldwezelt grachten en wateropvangbekkens gepland. Bedoeling is dat dit nieuwe fietspad, de huidige fietsverbinding langs het Albertkanaal vervangt. De kostprijs bedraagt 1,14 miljoen euro, waarvan Maastricht 344.000 euro betaalt. Aan Belgische zijde is er een toelage van 90 procent. Lanaken betaalt hierdoor slechts 105.019 euro. De onderhoudskosten worden door beide gemeenten gedragen. Het fietspad moet tegen volgend jaar klaar zijn. Intussen vragen de bewoners van Smeermaas ook een omleidingsweg aan de gemeenten Lanaken en Maastricht om het doorgaand verkeer uit de kern van hun dorp te weren. (WJL)