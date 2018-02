Grazende schapen helpen kanaaltaluds beheren 22 februari 2018

De Vlaamse Waterweg gaat hakhoutbeheer uitvoeren langs de Zuid-Willemsvaart te Smeermaas. De werken vinden op de linkeroever plaats.





Deze onderhoudswerken lijken drastisch maar zorgen ervoor dat scheuten snel terug uitschieten tot een dicht groenscherm.





Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te beletten dat er zich op bermen en taluds grote bomen ontwikkelen, die door de ondergrond een gevaar vormen voor de weggebruiker of recreant. In Smeermaas kiest men echter niet alleen voor het traditionele hakhoutbeheer. Na het verwijderen van hout en zwerfvuil worden op geregelde tijdstippen schapen ingezet, die gestuurd de taluds begrazen, zodat grassen en bloemen kunnen groeien. Daardoor worden de kanaaltaluds bloemrijker, ten voordele van dagvlinders, wilde bijen en andere insecten. Een herder houdt uiteraard een oogje in het zeil. (WJL)