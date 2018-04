Gratis huisdiersticker 04 april 2018

Vanaf maandag 9 april kan men gratis een huisdiersticker krijgen in het gemeentehuis. Bedoeling is dat men door de sticker aan te brengen op het raam van de voordeur meldt hoeveel katten, honden of vogels in huis zijn. Wanneer de brandweer dan een interventie uitvoert wegens brand, wateroverlast of CO-vergiftiging weten zij meteen dat er ook dieren in huis zijn. Huisdieren hebben sinds enige tijd een feitelijk statuut van gezinslid. Het is tragisch de beestjes te verliezen omdat de brandweer onwetend is. Intussen hanteren al 14 Oost- Limburgse gemeenten de sticker. (WJL)