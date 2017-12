Gouverneur schorst verkoop De Krieckaert 02u25 5

De gouverneur Herman Reynders heeft de verkoop van recreatiedomein De Krieckaert geschorst. De gemeente legt zich niet neer bij de beslissing. Ze zal via een gemotiveerde rechtvaardiging de gemeenteraad op de hoogte houden. Het is dan aan de Vlaamse regering om de eindbeslissing te nemen en over te gaan om het besluit nietig te verklaren, waardoor de gemeente gelijk krijgt.





De gouverneur beweert dat de gemeente de verkoop niet voorafgaandelijk aanbood aan de Vlaamse grondenbank, ook al is er er geen voorkooprecht. Het OCMW was onvoldoende geraadpleegd. Dat bestuur stemde nochtans in met de verkoop. Ook is er de vaststelling van verkoopsvoorwaarden, naast de eigenlijke verkoop. Die werd goedgekeurd door de gemeenteraad, conform de wetgeving.





Ten slotte vindt de gouverneur dat de gemeente de gelijkheid tussen de kandidaten niet heeft gerespecteerd middels een openbare verkoop. De gemeente betwist dit. De Krieckaert stond 6 maanden te koop via een publiek biedingsplatform, doch zonder resultaat. De gemeente Lanaken zegt over een sterk dossier te beschikken. De dagelijkse exploitatie van het domein blijft voorlopig door de gemeente ingevuld. (WJL)