Goed rapport voor politie: inbraken drastisch gedaald 06 april 2018

02u50 0 Lanaken De politie heeft vorig jaar 305 inbraken vastgesteld in Lanaken-Maasmechelen. Beduidend minder dan de 431 inbraken in 2016. Drie jaar geleden in 2014 noteerden we zelfs 540 inbraken.

"Inderdaad een straffe daling, bijna een halvering op drie jaar tijd", klinkt het. "De daling volgt de nationale tendens, maar ook de werking van de buurtinformatie-netwerken (BIN) en WhatsApp-buurtpreventie werpt zijn vruchten af. En qua opheldering leveren de ANPR-camera's een serieuze bijdrage."





Nog goed nieuws inzake verkeersongevallen. Het aantal ongevallen met gewonden kende doorheen de jaren een daling van dertig procent. "In 2014 noteerden we nog 30 zwaargewonden. Voor 2017 waren dat er nog 19. Hetzelfde voor lichtgewonden. Helaas moesten we vorig jaar één dodelijk ongeval noteren, en dan nog met een collega van ons, Marco Holtof die op zijn tweewieler werd aangereden door een vrachtwagen." De vele snelheidscontroles zijn daar volgens het korps een belangrijke oorzaak van. "In 2015 - in tijden van terreur - konden we onze prioriteit minder op verkeer leggen. Iets meer dan 12.000 pv's werden er toen opgemaakt inzake snelheid. Maar vorig jaar noteerden we er 21.486, aangezien we het aantal controles dratisch opvoerden. Het heeft blijkbaar zijn effect gehad." Drugs in het verkeer blijkt een nieuw zeer ernstig fenomeen. (MMM)