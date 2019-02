Gezocht: een maatje voor een vluchteling Jempi Welkenhuyzen

27 februari 2019

De dienst Welzijn (OCMW) zoekt ‘maatjes’ voor vluchtelingen in asielcentrum Ter Dennen. Als maatje coacht men vluchtelingen in zelfredzaamheid.

Zo kan men hen ondersteunen bij dagelijkse praktische zaken of samen op verkenning gaan in de gemeente door samen boodschappen te doen, een koffie te drinken, spelletjes te spelen of een wandeling te maken.

Het maatjesproject is ontwikkeld door het Limburgs Platform voor Vluchtelingen. Elk maatje wordt gekoppeld aan één vluchteling of gezin. Er is geen vergoeding voorzien. Men wordt ondersteund en begeleid via een ‘Toolkit’. Dat is een checklijst met thema’s waar vluchtelingen mee in aanraking komen. Talenkennis is niet vereist, wel affiniteit met de problematiek van asielzoekers. En minstens één keer per week beschikbaar zijn. Lanaken telt momenteel 6 vrijwilligers. Interesse? Stuur een mailtje naar cheyenne.arduini@lanaken.be of bel naar T 089 730 313