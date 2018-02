Gemeentebossen krijgen 5.200 nieuwe bomen 19 februari 2018

Er werden in de gemeentebossen op Lanakerheide de voorbije twee maanden 5.200 bomen en struiken aangeplant. Hieruit ontstaat een structuurrijk nieuw bos met een grotere biodiversiteit en hout van topkwaliteit. De Wroeter vzw voerde de werken uit. Het Agentschap Natuur en Bos staat in voor de opvolging. De bosomvorming gebeurt volgens de QD-methode, die zorgt voor dik kwaliteitshout, aangeplant in groepen. Om de biodiversiteit van het bos te verbeteren, kiest men voor beuk, wintereik, winterlinde en zoete kers. Er werden tevens groepen aangeplant met zomereik. In de bosranden voorzag men lichtboomsoorten als zoete kers, gladde iep en boswilg. In het najaar van 2018 worden het Neerharenbos en de bossen op Molenberg onder handen genomen.





(WJL)