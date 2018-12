Gemeentebestuur geeft sloopvergunning voor Kinderdorp Molenberg, sloop start begin volgend jaar MMM/JWL

27 december 2018

15u38 0 Lanaken Het schepencollege van de Lanaken heeft de sloopaanvraag voor Kinderdorp Molenberg goedgekeurd. De sloop zou begin 2019 starten.

“Voor het behoud en bewoonbaar maken van de vervallen gebouwen is een volledige restauratie nodig”, klinkt het bij de gemeente. “Dit zou zeer hoge kosten met zich meebrengen. De renovatie van het hoofdgebouw en de villa zou volgens een kostenraming meer dan 2,2 miljoen euro bedragen. Deze budgetten heeft de Vlaamse overheid niet ter beschikking.”

Ook voor potentiële investeerders bleek deze kostprijs te hoog en economisch niet rendabel. De kosten voor de volledige afbraak worden geraamd op 350.000 euro. Daarom heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een sloopaanvraag ingediend bij de gemeente Lanaken.

Twaalf bezwaren

Voor het slopen van Kinderdorp Molenberg in de Daalbroekstraat ontving het gemeentebestuur tijdens het openbaar onderzoek twaalf bezwaren. “De meeste opmerkingen uit de bezwaarschriften zijn geen argumenten van ruimtelijke ordening of erfgoedwaarde, maar eerder persoonlijke ervaringen of meningen over de site.”

Monument

De afbraak zal ervoor zorgen dat de huidige versnippering ongedaan wordt gemaakt. De gebouwen, speelzones en onaangepaste omgevingsinrichting verdwijnen waardoor er ruimte wordt gecreëerd om een volledig herstel van de natuur in het gebied mogelijk te maken. Verder zal er op de locatie worden verwezen naar de erfgoedwaarde door middel van een herinneringsmonument. De gemeente Lanaken vraagt aan het Agentschap voor Natuur en Bos om de site op beeld vast te leggen als blijvende herinnering.

De gemeente wil de verkeersafwikkeling rond de Daalbroekstraat aanpassen en bekijken of het mogelijk is om de snelheid op deze straat drastisch naar beneden te halen. Kinderdorp Molenberg werd in de jaren vijftig opgericht in het Neerharenbos als een kinderopvangcentrum. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het domein in eigendom en sprak de voorbije jaren met verschillende partijen om aan het domein een nieuwe invulling te geven maar er werd geen oplossing gevonden.

Na het slopen van de negen gebouwen en het verwijderen van speelplaatsen en verhardingen wil het Agentschap voor Natuur en Bos starten met het herstel en de natuurontwikkeling binnen het domein. De sloopvergunning treedt 30 dagen na aflevering door het gemeentebestuur in werking.