Gemeente verwittigt bij noodsituatie

Het gemeentebestuur gaat inwoners bij een noodsituatie snel informeren. Dat gebeurt via het 'BE-Alert'. Dit systeem geeft ook de nodige instructies. Zo krijgen inwoners bijvoorbeeld snelle aanbevelingen om ramen en deuren te sluiten bij brand, of wat doen bij een stroompanne.





Dit kan via sms, een gesproken bericht in de vaste telefoonlijn, of door een e-mail. Men moet zich registreren. Het is gratis Gevraagd wordt zowel woon-, als werkgegevens in te geven. Op basis van locatie kan een bericht worden uitgestuurd. Info:www.be-alert.be (WJL)