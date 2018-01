Gemeente spoort verenigingen aan te sorteren 02u32 0

De gemeente Lanaken gaat vanaf dit jaar resoluut inzetten op het sorteren van afval. Doel is de hoeveelheid afval drastisch te verminderen. Verenigingen krijgen strakke richtlijnen opgelegd.





De nieuwe regeling draaide sinds september 2017 proef en ging dit nieuwe jaar definitief in. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete opgelegd van 100 euro of meer. Afval van bereide maaltijden mag niet in de GFT-containers, bewerkt papier hoort niet thuis in de papierbak: het zijn slechts twee van een resem te respecteren regels. De verenigingen krijgen richtlijnen bij de vergunningsbrief voor hun aangevraagde activiteit. Voor meer info: dienst venementen en Reserveringen, tel: 089/739.850.





Afval sorteren, is nodig om de afvalberg te beheersen. Afgelopen jaar organiseerde het verenigingsleven in de gemeentelijke ontmoetingscentra maar liefs vijfduizend activiteiten, waarvan een 250 fuiven en bals. Daarbij waren ook heel wat eetdagen. (WJL)