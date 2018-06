Gemeente schenkt scholen 16 euro per kind 12 juni 2018

De gemeente schenkt 36.528 euro toelage aan de kleuter- en lagere scholen. Dit is vrij uniek in Vlaanderen en kadert in het zogenaamde decreet van flankerend onderwijs. De sudsidiëring loopt over de schoolgrenzen heen en geldt zowel voor het vrij-, gemeentelijk of het gemeenschapsonderwijs. Elke school ontvangt per kleuter of leerling 16 euro. De directies mogen de besteding van het geld zelf invullen en net dat maakt deze toelage vrij uniek. Culturele voorstellingen, zwemlessen, soepbedeling, het Sinterklaasfeest of busvervoer zijn mogelijke bestemmingen. (WJL)