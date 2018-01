Gemeente regelt verkoop voeding met carnaval 30 januari 2018

Mag ik etenswaar of drank verkopen tijdens de carnavalsstoet? De gemeente Lanaken heeft hiervoor regels uitgewerkt. In principe moet er een goedkeuring zijn van het schepencollege en dit zowel voor een zelfstandig handelaar als een gelegenheidsverkoper. Een vereniging mag occasioneel en voor een niet-commercieel doel ook gebruik maken van zo'n vergunning. Privépersonen mogen nooit etenswaar of drank verkopen, wel gratis schenken op hun privéterrein. Uiteraard zijn er regels voor hygiëne van het verkooppunt en ook voor de eigen hygiëne. Voor meer info en voor de aanvragen kan men terecht bij Henk Roberts, marktmeester, Gemeenteplein 4, 3620 Lanaken of bel de dienst economie 089.730729 (WJL)