Gemeente moet pasgeplante bomen verhuizen: boeren Kompveld geraken niet op akkers Jempi Welkenhuyzen

11 april 2019

09u49 2 Lanaken Onlangs plantte de vzw De Winning 20.000 nieuwe struiken, 3 kilometer haag en 171 bomen in zo’n 15 landbouwzones. Ze vormen een netwerk van corridors tussen diverse natuurgebieden. Maar voor de boeren in Kompveld is dat niet zo’n goede zaak, ze kunnen met hun tractors niet meer tot op hun velden.

De gemeente zet zich al jaren in om kleine landschapselementen te herstellen langs landbouwwegen, fiets- en wandelpaden. Het gaat dan om picknickbanken, zitelementen, hagen en hoogstambomen. In Kompveld liep het fout. Daar werden de gronden zo omzoomd dat de boeren niet meer tot op hun land geraakten. De gemeente moest noodgedwongen alle bomen verplanten. Bart Hoelbeek van de dienst duurzaamheid: “De eigenaars kregen vorig jaar een brief waarin de aanplanting werd aangekondigd, maar niet iedereen heeft zijn pachters aangesproken, zo blijkt. We hebben intussen de gemengde hagen weggenomen en aangeplant in de kmo-zone en de parkzone Montaignehof. Maar op alle locaties hebben we rekening gehouden met bestaande toegangswegen. We legden ook een bijkomende weg aan in de Kounterstraat op vraag van een landbouwer.”