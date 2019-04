Gemeente laat reuzen verkommeren Jempi Welkenhuyzen

19 april 2019

Het gaat niet goed met de reuzen Wuim en Teursel, Sjang en Sjo en Vincent Van Gogh jr. Het immaterieel erfgoed ligt te vergaan als oud vuil in een loods bij GOBO op het industriepark. Die loods wordt gehuurd door de gemeente.

Eerder stonden de reuzen gestockeerd bij de bibliotheek en de dienst Toerisme. Twee jaar terug stapten ze nog fier op in de stoet te Rekem, maar intussen zijn ze letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd.

Sommige reuzen dateren reeds van 1953, zijn vervaardigd uit wilgenhout en papier maché. Ongedierte kan het raamwerk aantasten en als men het hout niet voedt, breekt het. Ook de kleding is niet afgedekt. Dat maakt de reuzen zeer kwetsbaar, zo blijkt.

Schepen Astrid Puts: “ In de Bib was er onvoldoende plaats wegens veiligheidsvoorschriften. Omwille van de hoogte bleek er geen andere locatie om ze onder te brengen dan in de loods van GOBO. Daar worden nog andere goederen van de dienst vrije tijd gestockeerd. We lanceren binnenkort een oproep om een reuzengilde op te richten met vrijwilligers, die instaan voor onderhoud en opstappen in stoeten. Indien er geen gilde kan worden gevormd zullen de reuzen enkel nog buitenkomen bij activiteiten in Lanaken.”