Geen straf voor stamp aan zwangere vrouw op parking 23 mei 2018

02u40 0 Lanaken R. (53) uit Lanaken riskeerde een celstraf van drie maanden met uitstel en een boete van 50 euro omdat ze op 11 mei 2016 een trap uitdeelde aan de Nederlandse S. (29), die op dat ogenblik 23 weken zwanger was.

Een discussie over een vrije parkeerplaats op de parking van de Aldi in Lanaken liep uit de hand. "Mijn stoppen zijn doorgeslagen", gaf R. toe. "Ik zag een struise vrouw, die kwaad was, op mij afkomen en verloor de controle over mijn daden."





Opschorting van straf

R. ontdekte pas dat het slachtoffer zwanger was tijdens de strafbemiddeling. Die werd stopgezet bij gebrek aan een akkoord over de schade. R. vroeg en kreeg opschorting van straf. Dat betekent dat ze wel schuldig is, maar geen straf krijgt als ze gedurende een jaar geen nieuwe feiten pleegt. "Ik ben in januari 2016 zelf mijn eigen kind verloren. En nu had ik bijna dat van iemand anders afgenomen", sloot ze berouwvol af.





Het zoontje van slachtoffer S. kwam gezond en wel ter wereld. R. moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 639 euro plus interesten.





