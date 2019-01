Geen kopje koffie meer op kasteel Pietersheim? Jempi Welkenhuyzen

16 januari 2019

15u44 0

Het ziet er naar uit dat de Lanakenaar voorlopig geen kopje koffie met vlaai meer krijgt op Kasteel Pietersheim. Wandelaars en recreanten staan er voor een gesloten deur. Daar wordt melding gemaakt van een nieuw concept voor de winterperiode.

Dat concept spreekt over reservatie vanaf acht personen voor lunch of diner. Verder mikt de eigenaar op feesten en culturele evenementen. Een kamer met ontbijt boek je via internet. Een codesysteem geeft je toegang tot het kasteel. Een cateringbedrijf zorgt voor het culinaire.

Handremmen

Bij de verkoop in 2016 bouwde de gemeente Lanaken zgn. handremmen in. Zo moest het gebouw toegankelijk blijven en stelde voormalig schepen Curvers nog dat ‘de Lanakenaar weer zijn kopje koffie kan gaan drinken in het kasteel’.

Volgens burgemeester Keulen gebeurt de uitbating nog steeds conform de verkoopakte, waarin sprake is van een horeca- en hotelfunctie, maar mikt Pietersheim in de winter eerder op feesten en minder op passanten om omzet te genereren. In de zomermaanden wordt de terrasuitbating weer opgestart, heet het. Ook investeerde de eigenaar het voorbije jaar heel wat in het gebouw. Keulen beklemtoont dat er een goede samenwerking is in de vorm van een tweemaandelijks overleg met vzw Toerisme.

Eigenaar Gerjan Schijlen gaf niet thuis voor commentaar. De oppositie noemt de verkoop van het cultureel-historisch erfgoed fundamenteel een foute keuze.