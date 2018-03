Geen helm of verzekering, wel softdrugs op zak 29 maart 2018

In de Groenstraat in Lanaken heeft de politie dinsdagavond omstreeks 21.30 uur een bromfietser met passagier tegengehouden. De twee 17-jarigen droegen geen helm en de bestuurder bleek ook niet in het bezit te zijn van een geldige verzekering. Bovendien had één van hen ook softdrugs op zak. Hij zal zich later nog moeten verantwoorden voor de jeugdrechter. (MMM)