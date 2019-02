Geen BinckBank tour meer Jempi Welkenhuyzen

21 februari 2019

De gemeente Lanaken verlengt het contract niet met de organisatie van de BinckBank Tour. Drie jaar lang was de wielerwedstrijd te gast. In 2016 finishte men op het Kerkplein onder de naam Eneco Tour. Een jaar later werd er onder de naam van nieuwe hoofdsponsor BinckBank gestart op het Kerkplein en gefinisht op de Europalaan. Vorig jaar was er voor de laatste keer een aankomst.

Het bestuur heeft beslist om het contract met de organisatie van de wielerwedstrijd niet te verlengen. Burgemeester Marino Keulen: “ Promotioneel was dit een troef, maar er kwamen te veel klachten binnen vanuit het bedrijfsleven en ook de mensen, die naar en van hun werk moesten. De aankomst op de Europalaan zorgde voor een verkeersinfarct, want heel de weg werd afgesloten tussen 9 uur en 19 uur. En de organisatie wenste niet terug naar het centrum te verhuizen omwille van veiligheidsredenen.”

Ook budgettair was het een dure aangelegenheid, want 70.000 euro voor de aankomst. De vrijgekomen middelen worden nu op projecten ingezet om Lanaken alsnog op de kaart te zetten.