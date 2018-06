Geen bezwaren tegen natuurbegraafplaats 18 juni 2018

Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tegen de inrichting van een natuurbegraafplaats op het domeinbos Isaekshoef. Het inspraakmoment voor de omwonenden was positief. En ondertussen is ook de publieke consultatieronde afgerond. Momenteel stemmen het gemeentebestuur van Lanaken, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) en het regiokantoor Hoge Kempen - Natuur en Bos (ANB) de laatste procedures af rond het wettelijk kader om de opening in de loop van september 2018 mogelijk te maken. In het bos komt er een nieuw pad rondom het historisch kerkhof van OPZC. Per hectare kunnen 250 afbreekbare urnen worden geplaatst op een diepte van 75 cm. Ook is er ruimte voor uitstrooiing in de natuurlijke omgeving. De natuurbegraafplaats is een pilootproject voor Vlaanderen en kadert in de kringloopgedachte. (WJL)