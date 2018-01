Geef je mening over verkeerscirculatieplan 02u55 0 Lanaken Het gemeentebestuur van Lanaken gaat het verkeerscirculatieplan evalueren.

Dat trad onder voorbehoud in voege op 30 oktober vorig jaar. Het bestuur wil over deze aanpassing de mening kennen van bewoners, handelaars, scholen en andere belangengroepen. De evaluatie gebeurt door drie adviesgroepen en een algemene enquête. Wie in het centrum woont, kan zich voor 20 januari kandidaat stellen om aan de adviesgroep mee te werken via www.lanaken.be/adviesgroep. Alle anderen kunnen van 25 januari tot 15 februari terecht op www.lanaken.be/enquete. Wie hulp wenst, kan telefonisch een afspraak maken bij Dirk Welkenhuyzen van het dienstencentrum Aan de Statie via 089/73.00.61. Na de verwerking zal het schepencollege zich in maart 2018 definitief buigen over het plan en eventueel aanpassingen doen. (WJL)