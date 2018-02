Gedaan met kakofonie in lichtstoet 23 februari 2018

02u55 0 Lanaken Een primeur voor Gelliker Galliaren, de organisatie van de lichtstoet in Gellik. Dit weekend weerklinkt vanop veel carnavalswagens dezelfde muziek.

"Zoals de lichtstoet in Disneyland", vertelt Boris Mechels. "Vroeger was het zo dat alle verenigingen hun eigen muziek op de wagen lieten afspelen, met als gevolg dat de decibels de lucht in schoten. Je krijgt dan een kakofonie van liedjes en elke groep probeert boven de groep voor of achter hen uit te komen. De toeschouwers aan de kant hoorden soms tien keer dezelfde carnavalshits op één avond."





Lokale radio LRL bracht de oplossing. Gunther Aussems draait die avond een carnavalsmix en zal die uitzenden op verschillende praalwagens. "Momenteel doen er al zestien verenigingen mee", zegt Mechels. "Je krijgt dan een gestroomlijnd geluid. Het enige dat wél moet, is een tuner aanschaffen waarmee je kan afstemmen op de frequentie van de radiozender. Dat toestel kan je voor tien euro bij ons huren." Niet alle groepen zouden te vinden zijn voor het initiatief, en daarom laat de organisatie er voorlopig iedereen vrij in.





Het is niet de eerste keer dat de lichtstoet van Gellik met een primeur in het nieuws komt. Vorig jaar kondigden ze aan dat er geen karamellen mogen worden uitgegooid. Reden: niet populair bij het volk en een hoop vervuiling op straat.





"De karamellen vind je twee weken na de stoet in Lanaken-centrum nog op de grond. We hebben héél wat reactie gehad na onze maatregel, maar zijn nog steeds overtuigd van ons besluit."





