Fundering tweede ringwal zichtbaar door aanhoudende droogte 02 augustus 2018

Door de aanhoudende droogte is het debiet in de slotgracht van kasteel Pietersheim flink gedaald.





Daardoor komen de funderingen van wat ooit de tweede ringwal moet zijn geweest vrij. Wie pal tegenover het huidige jachtslot, aan de tent, doorheen het groen struint, kan er niet naast kijken. Massieve bakstenen liggen bloot bij de oever en geven als waardevolle getuigen een idee hoe de muur er uitzag. De waterburcht dateert van einde elfde eeuw en was van het zogenaamde ringwaltype. Er lagen 3 concentrische grachten rond de burcht. De burcht fungeert nu als toeristisch onthaalpunt. Er is een bezoekerscentrum gehuisvest. Domein Pietersheim is één van de 5 poorten binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. (WJL)