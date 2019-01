Fileleed In Smeermaas Jempi Welkenhuyzen

18 januari 2019

11u34 0

Meerdere bewoners van de Maaseikersteenweg in Smeermaas beklagen zich over het fileleed. Dat is ontstaan door de herinrichting van de weg. Vooral in de spitsuren ‘s morgens en ‘s avonds verliest men er vlug 15 minuten tot een half uur.

Vroeger was er alleen file richting Maastricht door de reducerende verkeerslichten. Maar nu staan er files in beide richtingen, ook naar Tournebride toe.

“ Dit is het gevolg van de werken aan het kruispunt van de Maaseikersteenweg met de Maastrichterweg, “ aldus Christel Gorissen, schepen van verkeer, in een antwoord op vragen hieromtrent door raadslid Leo Joosten (VB). “De combinatie en de niet optimaal afgestelde lichten zorgen voor vertraging. Na de afronding van de werken in maart worden de verkeersstromen verdeeld over de diverse vertakkingen. Dan zal het fileleed geleden zijn.”

Hopelijk stelt men dan maar ook de verkeerssignalisatie correct af, luidt het.