Fietsvierdaagse verlieslatend Jempi Welkenhuyzen

04 december 2018

De vierde fietsvierdaagse die plaatsvond in september zadelt organisator Toerisme Lanaken op met een verlies van 16.274 euro. Ook vorige edities waren geen financieel succes. Toch wil men volgend jaar een vijfde fietsevent organiseren. Of de Binck Bank Tour terugkeert is nog niet beslist.

De fietsvierdaagse trok nochtans 2541 deelnemers aan, gespreid over de vier dagen. Daarvan fietste bijna 70 procent de 50 km-ronde. Zo’n 125 fietsliefhebbers logeerden bij de lokale horeca en dit gedurende de volledige vierdaagse. Dat is goed voor zo’n 500 overnachtingen. Maar het kostenplaatje ligt te hoog: bijna 30.000 euro, terwijl de inkomsten slechts 13,3 duizend euro bedroegen. En dit ondanks een volledig nieuw concept en een structurele samenwerking met derden waaronder West-Vlaanderens Mooiste in Roeselare. Voor de jubileumeditie gaat men promotie voeren via Grinta, het blad voor de wielersport.