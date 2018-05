Feestviering 10 jaar Oud-Rekem 15 mei 2018

Tien jaar geleden werd Oud-Rekem verkozen tot mooiste dorp van Vlaanderen. Dat wordt uiteraard gevierd . Zo is er op 21 mei een streekproductenbrunch met markt en ambachten in de kasteeltuin d' Aspremont-Lynden. En 25 mei wordt het beeld 'Het Borrelmenneke' om 20 uur onthuld bij Distillerie Senden.





Günther Neefs

De beiaard van de Museumkerk speelt nieuwe liedjes. Op 26 en 27 mei openen 20 locaties in het stadje de deuren: o.a. Engelse Hof Delwaide, tuinen Steinbush, Senden, Yzerman en Colson, atelier Beinsberger, Hotel Boomgaard en de nieuwe B&B 'Slapen bij St. Pieter'. In 'De Roomse Keizer' loopt een expo met foto-, filmmateriaal en schilderijen. Op 26 mei is er vanaf 20 uur een volksfeest op de Groenplaats met liedjes uit de regio door K.F. St. Cecilia en optreden van Günther Neefs. Zondag 27 mei stelt Filac in de Museumkerk de nieuwe postzegel voor en is er een bootvaart 'Oud-Rekem - Pietersheim'.





Voor alle info:www.visitlanaken.be





