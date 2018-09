Families met speurneuzen gezocht 07 september 2018

02u37 0

Op 9 september is het Open Monumentendag. Dan zoekt Lanaken families met speurneuzen. Die kunnen terecht op de Neanderthalersite en voor een wandeling rond 'De Dodendraad' in Veldwezelt. Of 'De schat van Vlieg' zoeken in de Waterburcht van Pietersheim. Tijdens een familiezoektocht kan men ook 'Oud-Rekem' ontdekken. Tenslotte kan men de pas geopende Bunker 11 in Neerharen bezoeken. (WJL)