Familie slachtoffer ontzet: bouwvakker krijgt 10 jaar cel voor moord op schoonbroer Openbare aanklager had 22 jaar cel gevorderd, de verdediging 15 jaar VCT

17 januari 2019

15u06 0 Lanaken De plichtsgetrouwe bouwvakker Mariusz Marciniak (53) stak zijn schoonbroer Dominik Szambelan (31) op 28 februari 2017 in Lanaken dood met tien messteken. Moord, oordeelde de jury. Maar de celstraf die volgde was opvallend mild: tien jaar. Twaalf jaar minder dan de openbare aanklager had gevraagd en zelfs vijf jaar minder dan zijn eigen advocaat had voorop gesteld. De familie van het slachtoffer barstte in tranen uit. Extra bijstand van de politie was nodig om de gemoederen te bedaren. “Leid hier niet uit af dat de feiten niet ernstig zijn,” benadrukte de voorzitter van het hof van assisen in Tongeren.

Het jury en het hof hielden voor het bepalen van de celstraf rekening met heel wat verzachtende omstandigheden. Volgens hen had het slachtoffer de confrontatie met de beschuldigde zelf opgezocht. “Uit het aantreffen van de proviandtas van het slachtoffer vooraan in het voertuig blijkt dat hij zijn plaats vooraan in het voertuig heeft verlaten om de beschuldigde op de achterbank op te zoeken.” Daarnaast hielden ze ook rekening met zijn traumatische jeugd, zijn onbaatzuchtige houding gedurende zijn volwassen leven en zijn blanco strafregister. “Er zijn ook geen ernstige aanwijzingen dat de beschuldigde zich ooit zou schuldig hebben gemaakt aan de hem verweten feiten van kindermisbruik dan wel het bezit van kinderporno.”

Toch mocht aan de ernst van de feiten niet getwijfeld worden, gaf voorzitter Liesens afsluitend nog mee aan Mariusz Marciniak. “Ik hoop dat u beseft dat u zeer zware feiten heeft gepleegd. Iemand doden is het zwaarste misdrijf in onze samenleving, daar zijn nooit redenen voor. Wij hebben rekening gehouden met verzachtende omstandigheden maar leid daaruit niet af dat we deze zaak niet ernstig vinden. De jury heeft in eer en geweten samen met het hof deze uitspraak gedaan, aanvaard uw straf.”

De milde straf voor moord kwam extra hard aan bij de familie van het slachtoffer. Er werden vier extra politieploegen opgeroepen om de gemoederen te bedaren.

Ze hadden de tien jaar cel dan ook niet verwacht, want openbare aanklager Patrick Boyen had 22 jaar gevorderd. Daarvoor had hij zelf ook wel wat verzachtende omstandigheden aangehaald. Al zag hij die niet in de feiten. “Hij heeft met een groot vleesmes tien messteken toegediend met zo’n kracht dat het lemmet van ijsgehard staal krom gebogen werd. Dominik heeft zijn doodstrijd, zeker voor een stuk, bewust meegemaakt.” Zijn blanco strafblad telde wel mee. En zijn moeilijke levensloop . “Hij groeide op zonder vader, moeder kon niet voor hem zorgen. Hij liep in de jaren 60, 70 verschillende keren weg uit het kindertehuis daar in het communistische Polen , maar moeder bracht hem telkens terug.”

Misbruik

Dat Mariusz gisteren op het assisenproces voor het eerst opbiechtte dat hij als kind in het tehuis ook zelf misbruikt werd vond de aanklager moedig. “Dat is een trauma. Ik hoop voor u dat u daar iets mee doet. Geen enkel kind verdient het om dit te moeten meemaken, waar dan ook. ” En hij mocht nog trots zijn. Want al het geld dat hij in België verdiende, stuurde hij naar vrouw en kinderen in Polen. Terwijl hij wist dat zijn vrouw overspelig was. En dat drie van zijn vier kinderen waarschijnlijk niet van hem waren. Voor zijn houding na de feiten scoorde Mariusz minder punten. “U schuift de schuld in de schoenen van Dominik. Ook gisteren nog toen u stelde dat hij zijn dood zelf had uitgelokt. Ik hoop dat dit assisenproces u heeft doen beseffen wat u hebt aangericht. Ik zag daar een eerste aanzet van hier, toen u geraakt werd door het verdriet van de moeder van Dominik, die u ook als uw eigen moeder zag.”

Partner en zus

Jan Keulen, de advocaat van Mariusz Marciniak, haalde zelf voor de jury tien argumenten aan om de straf te verlagen naar 15 jaar. “U sprak in uw arrest gisteren zelf van een korte voorbedachtheid. Een verkeerde keuze die hij in een fractie van een seconde maakte tussen de eerste en de tweede messteken. En dat hij geagiteerd was. De emoties namen de overhand.

Het was ook geen eenrichtingsverkeer want er zijn aan beiden kanten fouten gemaakt.” Hij benadrukte dat Mariusz een harde werker was. De kip met de gouden eieren. Niets op aan te merken, nooit opvliegend. Het geld dat hij verdiende gaf hij aan anderen. Aan zijn kinderen maar ook aan I. zijn partner, die ook de zus was van het slachtoffer.

“Zij is de grote afwezige geweest op dit proces. Ze had kunnen meekomen met haar familie maar ze deed het niet, omdat ze tussen twee vuren zat.” Keulen las een stuk voor uit een verklaring die ze drie dagen na de feiten aflegde. “Mariusz en ik hebben een goede relatie. Hij zorgt voor mij en heeft mijn drie kinderen aanvaard als zijn eigen kinderen.” Ze was verbaasd dat de rustige Mariusz haar broer had gedood. Toen Keulen de laatste zin van haar voorlas, sloeg Mariusz snikkend zijn handen voor zijn gezicht. “Sindsdien schijnt de zon niet meer voor mij en is het altijd donker. Vergeet niet dat ik van u houd want ik kan niet anders.”