Expositie Dorine Lintelo en Mathy Engelen in 'De Roomse Keizer' 02u27 0 Foto Jempi Welkenhuyzen

Het beeldbepalende hoekhuis 'De Roomse Keizer' in de Herestraat van Oud-Rekem krijgt een permanente expositieruimte in 2018. Het bedrijf Grotenhuis, gespecialiseerd in filmdruk, verhuist naar de bovenverdieping. Christian Grotenhuis stelt het volledige gelijkvloers ter beschikking van de kunst. Mathy Engelen en Dorine Lintelo bijten de spits af met pentekeningen en mixed media. Ze zijn tevens de curatoren voor de komende tentoonstellingen die twee-maandelijks wisselen. Zelf blijft hun werk permanent in huis. Christian Grotenhuis: " We drukken voor bedrijven als Haribo, Mars, Iglo. Dat gebeurt in Duitsland, Oostenrijk en Turkije. Ons kantoor opereert hier voor de Benelux. We stellen 6 mensen tewerk en draaien een omzet van 8 miljoen euro. Door het pand deels ter beschikking te stellen willen we sociaal iets betekenen voor de kunst en voor Oud-Rekem."





(WJL)