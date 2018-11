Expo ‘Vlaggen en Monumenten’ herdenkt WO1 Jempi Welkenhuyzen

18 november 2018

17u27 2 Lanaken Afgelopen weekend werd WO1 passend herdacht in Gellik. Het was tevens de gelegenheid om de gerestaureerde oudstrijdersvlag in volle glorie aan het brede publiek voor te stellen. Ze prijkt tussen twintig prints van andere vlaggen op het koor van de St. Laurentiuskerk.

De vlag was sinds maart dit jaar in restauratie bij het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht. Belangrijke delen van de vlag dienden te worden hersteld. Opvallend is dat de leeuwtjes nog naar rechts klauwen. De kostprijs van de herstelling bedroeg 10.000 euro. Het geld komt van de provincie en de gemeente en sponsoring.

VOV Gellik enErfgoedkring Wiosello focussen tijdens de expo in de kerk op de naoorlogse periode met prints van vlaggen en monumenten. Aan de hand van de iconografie kan men de vlaggen toewijzen aan gespecialiseerde ateliers als Vansina of Kievits. Op 25 november kan men een gidsbeurt volgen vanaf 14 uur.