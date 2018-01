Excuses voor slecht circulatieplan HANDELAARS BLIJ DAT BESTUUR DEEL VAN PROJECT TERUGSCHROEFT MARCO MARIOTTI JEMPI WELKENHUYZEN

24 januari 2018

02u50 0 Lanaken "We hebben de gevolgen van het circulatieplan voor Lanaken-centrum onderschat, en excuseren ons." Dat zeiden burgemeester Marino Keulen (Open Vld), en schepenen Mark Curvers en Christel Gorissen (sp.a-Groen) maandagavond op een vergadering met tal van misnoegde handelaars. Een deel van het plan wordt vanaf februari teruggeschroefd met heel wat tevreden handelaars als gevolg.

Het was in een besloten vergadering maandagavond dat burgemeester Marino Keulen met schepenen Curvers en Gorissen aan tafel zat met de handelaren van Lanaken-centrum. Die laatste groep was al een tijd misnoegd omwille van het circulatieplan in combinatie met de heringerichte Stationsstraat. Het aantal parkeerplaatsen in de winkelstraat ging van 25 naar 5, de rijrichting werd gewijzigd, en de Lanakenaar vermeed meer dan ooit het centrum. Héél wat handelaren zagen hun omzet spectaculair dalen en voelden zich niet gehoord. De maat bleek vol en bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente twee weken geleden gingen ze in het zwart gekleed met zwarte ballonnen over tot actie. "Dat was inderdaad een alarm voor ons", geeft burgemeester Marino Keulen (Open Vld) toe.





Stationsstraat

"Maar we voerden de aanpassingen in de Stationsstraat mét het circulatieplan net door om meer bedrijvigheid én verkeersveiligheid te creëren in het centrum. Dit was allemaal goed bedoeld, maar blijven ook niet blind voor de negatieve gevolgen."





Schepen van Economie Mark Curvers excuseerde zich zelfs openlijk voor de groep en gaf toe het dossier met alle gevolgen vandien te hebben onderschat. Een aantal pijnpunten wordt nog volgende maand teruggeschroefd. "We zullen voor extra parkeerplaatsen zorgen in de winkelstraat en er zal weer een doorsteek komen richting de Koning Albertlaan. De optie om zoals vroeger een rondje te kunnen rijden om de kerk, wordt ook bekeken. Maar een evaluatie stond altijd al gepland. Dit was een testfase, en de pijnpunten zijn duidelijk geworden", aldus Keulen.





De handelaars spreken over een enorme opluchting. "We zijn zeer tevreden dat de middenstand eindelijk wordt gehoord", zegt Stefan Christoffels van de 'Zoete Oogst'. "Iedereen wist waar het schoentje knelde, en we zien de toekomst positief in. We geloven in dit verhaal, maar Lanaken heeft nu eenmaal niet het centrum van een grote stad. Mensen die hier komen winkelen, komen doelgericht en niet om te kuieren. De klant die krant, een broodje of een doosje pralines komt kopen, wil vlakbij parkeren."





Inschattingsfout

Panos-uitbater Lesley Noelmans reageert ook positief. "Het is goed dat men de inschattingsfout eindelijk rechtzet. En iedereen kan fouten maken, maar de moed moet er zijn om die durven toe te geven. Niet alles wordt teruggeschroefd, maar de belangrijke pijnpunten worden toch al aangehaald, en dat vinden we goed."





Oppositie-raadslid Vera Jans (CD&V) betreurt het vele geld dat in dit project kroop, om nu de vele foute inschattingen te moeten vaststellen. "Een prijskaartje van 1,2 miljoen euro voor de volledige heraanleg van de Stationsstraat en een studiebureau dat het circulatieplan moest bedenken. En nu blijkt alles een maat voor niets te zijn geweest. We hebben hier altijd voor gewaarschuwd, en nu is er helaas al heel wat schade geleden." Volgens Keulen waren die mogelijke aanpassingen voorzien én gebudgetteerd. "Het bijtekenen van parkeerplaatsen, en verplaatsten van verkeersborden zal enkele tienduizenden euro's kosten. Op het totaal bekeken dus niet de grootste kost, en dan hielden we al rekening op een marge van 500.000 euro." Op 8 februari wordt het nieuwe plan goedgekeurd dat dan gedurende lange periode zal aanblijven.