Europese kaart voor andersvaliden is gratis 21 maart 2018

Ook Lanaken gaat nu werken met de 'European Disability Card' . De kaart is gratis en werd ingevoerd op vraag van andersvaliden en verenigingen die hen vertegenwoordigen. Doel is mensen met een beperking vlotter en goedkoper toegang te geven tot sport, cultuur en vrijetijd in acht Europese landen.





"Alle Belgische instituten die met deze materie begaan zijn, hebben het protocolakkoord al ondertekend in 2016", zegt raadslid Johan Pauly (N-VA) die het voorstel lanceerde op de gemeenteraad. " De effectieve invulling gebeurt op regionaal niveau omdat cultuur en sport een Vlaamse bevoegdheid is", verduidelijkt Pauly. De invoering van de kaart is voorzien vanaf september. Voor meer info: eudisabilitycard.be (WJL)