Europalaan dicht voor aankomst van BinckBank Tour 07 augustus 2018

02u40 0 Lanaken Wie de top van de internationale wielerwereld wil zien, moet op 17 augustus in Lanaken zijn. Daar komt de vijfde BinckBank Tourrit aan. Die dag is de Europalaan (N78- ring rond Lanaken) afgesloten voor alle doorgaand verkeer in beide richtingen. Er loopt een omleiding via Smeermaas en Maastricht.

De koers komt omstreeks 15 uur Lanaken binnen via Veldwezelt. Via de gewestwegen op de Bilzerbaan en Kiezelweg zal het peloton eerst richting Gellik afgeleid worden achter de brug van Briegden. Vervolgens komt de koers op een lokaal parcours waar men - na een eerste doortocht aan de aankomst - nog 3 rondjes rijdt.





Gratis pendelbus

Er is een noordelijke en zuidelijke omleiding voorzien en met bestemmingsverkeer wordt rekening gehouden. Wie met de auto naar Lanaken komt om de koers te zien, volgt best de aparte signalisatie naar het grote parkeerterrein op het industriegebied. Van hieruit rijdt een gratis pendelbus tot vlakbij de aankomst. Er is een gratis bewaakte fietsenstalling aan het Cultureel Centrum, pal bij de aankomst. Het volledig overzicht van de verkeersmaatregelen en roadbook via www.lanaken.be/binckbank (WJL)