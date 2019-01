Erwin Meyers nieuwe voorzitter UNIZO LANAKEN Jempi Welkenhuyzen

17 januari 2019

12u00 0

Zopas koost het lokale bestuur van UNIZO een nieuwe voorzitter. Het werd Erwin Meyers. Hij volgt Johan Eertmans op die als bestuurslid verder aan boord blijft bij de ondernemersvereniging.

Eertmans was vier jaar voorzitter en zijn vertrek was reeds eerder aangekondigd. Zo krijgt hij terug meer tijd om te investeren in zijn onderneming Renovatie Concepts. Erwin Meyers is al 21 jaar zaakvoerder van Tuincentrum Meijers in Neerharen. Gehuwd en vader van twee kinderen. Samen met zijn zus is het de vierde generatie die de zaak runt.

Bij UNIZO wil Meyers gaan inzetten op de samenwerking met het gemeentebestuur, naast het organiseren van netwerkevents en bedrijfsbezoeken. Naar de toekomst plaats hij de vorming en het organiseren van opleidingen centraal.