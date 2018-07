Enquête over speelplein De Kabouter 18 juli 2018

Acht jaar geleden werd het speelplein De Kabouter in Rekem volledig vernieuwd voor een bedrag van 110.000 euro.





Om buitenspelen veiliger en leuker te maken houdt de jeugdraad momenteel een bevraging bij de ouders over het plein. Eerder werden de basisschool, de KSA en IBO Villa Kakelbont al bevraagd. Gepeild wordt of er voldoende speelmogelijkheden zijn en of dat het spelaanbod duidelijk te vinden is. Ook wil men weten of de kinderen daar effectief lang blijven spelen, hoe het speelterrein erbij ligt, er voor elk wat wils aanwezig is en hoe het onderhouden is.





Andere aspecten gaan over de veiligheid en bereikbaarheid van het terrein en de motivatie om er te komen spelen. De voorstellen en ideeën worden nadien voorgelegd aan het schepencollege. Bedoeling is De Kabouter nadien heraan te leggen. Info: http:// bit.lyspeelveldenLanaken. (WJL)