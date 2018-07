Endurancewedstrijd 23 juli 2018

Op 29 juli organiseert CEN Lanaken een endurancewedstrijd in en rond domein Pietersheim. Endurance is een tak in de paardensport die bestaat uit een langeaftandswedstrijd voor paard en ruiter. Daarbij komt het erop aan zo snel mogelijk de wedstrijd uit te rijden. Wie als ruiter wil kennismaken met endurance kan deelnemen aan de Impulstoer van 20 kilometer. Verder zijn er ritten van 30, 40 en 80 kilometer voorzien. De wedstrijd loopt in samenwerking met de Vlaamse Liga voor de Paardensport en de Vlaamse langeafstands ruiters. Leuk is dat de start en aankomst op het grasveld van Kasteel Pietersheim plaatsvindt. Daar kan men van de paarden genieten bij een drankje of een barbecue. (WJL)