Elf everzwijnen gedood tijdens drukjacht Jempi Welkenhuyzen

19 februari 2019

18u27 0 Lanaken Tijdens een kleine drukjacht in Pietersheim werden elf everzwijnen neergeschoten. De jacht werd ingezet om de populatie van de dieren aanvaardbaar te houden en om de schade aan het omliggend gebied te beperken.

Tijdens de drukjacht werd een zone in het Pietersheimbos en de Neerharenheide gesloten voor alle publiek. Routes voor wandelaars en ruiters werden omgeleid. De jacht is nodig om de varkenspopulatie op peil te houden. Ook wil men schade aan land- en natuurgebieden beperken of vermijden. Zelfs privégronden werden door de evers omgewoeld.

Aan de jacht namen veertien jagers en twintig drijvers deel.