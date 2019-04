Einde werken, feest in het dorp Jempi Welkenhuyzen

04 april 2019

De werken in de Maastrichterweg zijn zo goed als klaar. Samen met de herinrichting van de Maaseikersteenweg, de Brugstraat en het kruispunt hebben ze meer dan een jaar geduurd. Om de bewoners te danken voor hun geduld tijdens de overlast bieden de handelaren samen met de gemeente een dorpsfeest aan.

De herinrichting van Smeermaas centrum startte januari vorig jaar. Het project omvatte nieuwe riolering, een veilige schoolomgeving, nieuwe bestrating met fiets - en voetpaden.

Intussen wordt echter reeds het asfalt op de Maaseikersteenweg opnieuw afgeschraapt wegens slechte kwaliteit. Het asfalt zou te lange tijd onderweg zijn geweest waardoor het onvoldoende warm was bij het leggen. En dus komt 8 april een nieuwe laag.

Daarna zal het feest zijn in Smeermaas. Op 13 april is er gratis receptie op het Kerkplein voor alle inwoners met traktatie van allerlei lekkers door de lokale handelaars. Er staat een kermis en vanaf 15.30 uur loopt er een muzikaal programma, waarbij de eerste lokale radiodeejay in Vlaanderen Angel terug van de partij is.