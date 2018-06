Eerste vier boekenruilkastjes deze maand 23 juni 2018

Leerlingen van KTA Alicebourg en het TI Sparrendal hebben met de bibliotheek en de dienst Welzijn een project uitgewerkt om een aantal boekenruilkastjes te maken. In deze zogenaamde minibibliotheekjes vind je een mix van boeken voor alle leeftijden. Je kan er een boek ontlenen of ook ruilen. Op die manier krijgt het werk een tweede leven, wordt de drempel naar de bibliotheek verlaagd en het taalbeleid in de gemeente gestimuleerd. De eerste vier kastjes worden nog voor het einde van deze maand geplaatst bij de ontmoetingscentra van Smeermaas, Rekem en Veldwezelt en Chiroheem Meilach Lanaken. Volgend schooljaar breidt het project uit naar de andere deelgemeenten. (WJL)