Eerste gesprekken gestart voor mogelijke overname gemeenteschool Jempi Welkenhuyzen

18 april 2019

14u05 0 Lanaken Geeft de gemeente groen licht voor een overname van de gemeenteschool door het katholieke net of het gemeenschapsonderwijs? Volgens burgemeester Marino Keulen (Open Vld) hoort onderwijs alleszins niet tot de kerntaken van een gemeente. Daarom starten verkennende gesprekken met de andere onderwijszuilen in Lanaken.

“Het gaat om de eerste gesprekken. Het Vrije onderwijs staat niet weigerachtig tegenover een overname, maar we moeten ook nog gesprekken aangaan met het Gemeenschapsonderwijs.”

Voorzitter van het schoolbestuur vzw VBS Lanaken-Kesselt Oger Goffin bevestigt dat. “ Er moet nog veel worden uitgeklaard over het behoud van opgebouwde rechten bij de leerkrachten, de infrastructuur en de levensbeschouwelijke sfeer. “

Burgemeester Keulen benadrukt dat de gebouwen niet worden verkocht. “Hier zijn juridische constructies mogelijk, zoals recht van opstal of erfpacht. Ook zal er voor de kinderen en de leerkrachten niet echt iets veranderen. Het gaat om het raderwerk achter de scholen. We gaan dit overigens ook doorspreken met het personeel, de directie en de ouders in Rekem. “

Als het toch tot een vergelijkend akkoord komt, kan de overname ten vroegste in 2020-2021 gebeuren.