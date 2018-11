Eerste burger is een vrouw Jempi Welkenhuyzen

09 november 2018

20u27 0 Lanaken Met Astrid Puts (Open VLD) als eerste schepen heeft Lanaken straks in de nieuwe legislatuur een vrouw aan het roer. De gemeente gaat op de vrouwelijke élan verder. Want met vier vrouwen tegen drie mannen heet het ‘Meisjes aan de Macht’.

Marino Keulen (Open VLD) blijft zijn bevoegdheden als burgemeester behouden. Naast o.a. politie, veiligheid, bevolking en burgerlijke stand blijven ook financiën en begroting in zijn portefeuille. Astrid Puts (Open VLD) clustert als eerste schepen diverse economische thema’s. Een belangrijke nieuwe realisatie wordt de bibliotheek 2.0. Tweede schepen is Christel Gorissen (Groen). Milieu, inburgering en integratie zijn thema’s, maar ook de kinderarmoede zal zij moeten aanpakken. Hier kan de bouw van Het Huis van het Kind een rol spelen. Het derde schepenambt gaan naar Sofie Martens (Open VLD). Zij gaat vooral over het vergunningenbeleid en zal het aspect rond burgerparticipatie opnemen. Openbare werken zijn voor nieuwkomer Peter Verheyen (Open VLD). Ook patrimonium en containerpark vallen onder zijn bevoegdheid. Jolein Martens en Dominique Terwingen (beiden Open VLD) nemen een gedeeld mandaat op, elk voor drie jaar. Personeel, sport, cultuur en onderwijs komt hen toe. Michel Stevens (sp.a) behoudt zijn zitje als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, het vroegere OCMW.

Patrick Tollenaers en Mark Curvers (beiden Open VLD) zeggen de politiek vaarwel. Niet zo collega Viviane Schellingen (Open VLD). Voor haar echter geen zitje meer. Zij mag de gemeenteraad drie jaar voorzitten, waarna ze wordt opgevolgd door Anita Jeurissen (Open VLD). In feite een doekje voor het bloeden.

De raad doet het met één mandaat minder en stelt zich een zestal ambities, waaronder een andere bestuursstijl, duurzaamheid en vergroening en versterking van de handhaving met vier nieuwe agenten.

Afspraak vanaf de laatste maandag vanaf januari 2019 voor de gemeenteraad. Het schepencollege vergadert op donderdagvoormiddag.

