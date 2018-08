Eerste Aziatische hoornaars gespot in Limburg 23 augustus 2018

Er zijn voor het eerst Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort, gespot in Limburg. Dat maakt de Lanakense bijentelersbond bekend.





Volgens voorzitter Achiel Geurts heeft een jonge imker uit Opglabbeek gezien hoe deze exoten zijn bijen opvraten.





Ook in Lanaken zou het insect zijn gesignaleerd. Geurts raadt imkers dan ook aan alert te zijn. De Aziatische hoornaar is zo'n 3 centimeter lang, bijna volledig zwart en heeft gele poten. Wie er één aantreft, wordt gevraagd de brandweer te waarschuwen of het bestuur van de lokale imkersvereniging in te lichten. Voor Lanaken is dit op het nummer 089/71.75.47. (WJL)