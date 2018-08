Eerder al ongevallen op kanaaldijk 02 augustus 2018

02u27 0

Het is niet de eerste keer dat er iemand in de Kanaaldijk belandt bij de Zuid-Willemsvaart te Smeermaas. Afgelopen maandag berichtte onze krant dat de 79-jarige vrouw E.T. meer dan tien meter naar beneden rolde, waar een schipper haar vond op het jaagpad. Langs dezelfde dijk sukkelde eerder al eens een vrouw naar beneden, die de dag nadien pas onderkoeld werd teruggevonden.





Ook reed een man met zijn wagen in de struiken en werd er per toeval later dood aangetroffen. Bewoners van de straat opperen nu dat de Waterweg best ter hoogte van de laatste huizen op de dijk een vangrail plaatst.





De dijk ligt immers op het drukke fietsroutenet. (WJL)